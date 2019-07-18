Сухум, , 11:39 — REGNUM

Ткуарчальская археологическая экспедиция начала раскопки на горе Джантух, неподалеку от райцентра Ткуарчал. Ранее там был изучен могильник и поселение эпохи раннего железа. По завершении работ на горе Джантух команда переедет в Очамчиру, где последний раз археологические работы проводились только в 1984 году. В Очамчире археологи будут работать на месте античного города Гиенос, сообщает ИА «Абхазия-Информ».

Греческий полис Гиенос (Гюэнос) — древнейший известный науке город на территории современной Абхазии, находился в районе современного черноморского порта Очамчыра. Гиенос возник в первой половине VI в. до н. э., но вскоре после расцвета в IV веке до н. э. жизнь полиса внезапно прервалась. Исходя из археологических данных, ученые предполагают, что внезапное запустение Гиеноса связано с появлением здесь меотских конных отрядов из Прикубанья, разрушив их поселение.

Ткуарчальская экспедиция организована совместно Институтами археологии и востоковедения РАН, Абхазским государственным музеем и Абхазским институтом гуманитарных исследований Академии наук закавказской республики. Руководителями экспедиции являются Александр Скаков и Аркадий Джопуа. Экспедиция проводит работы с 2002 года, в Ткуарчальском районе работает каждый сезон, начиная с 2006 года.