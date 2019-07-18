Канберра, , 08:30 — REGNUM

Рыба-робот с функцией телохранителя для аборигенных видов с целью защиты последних от инвазивных паразитов разработана научными сотрудниками Университета Западной Австралии, 18 июля сообщает DailyMai.

Ведущий исследователь Джованни Полверино из Центра эволюционной биологии UWA рассказал, что рыба-робот способна стать «серебряной пулей» для гамбузии обыкновенной, неприхотливой живородящей рыбки, питающейся личинками комаров и представляющей серьезную угрозу пресноводным экосистемам во всем мире.

Гамбузии были искусственно завезены во многие места обитания для борьбы с личинками комаров, и нынешние попытки остановить или замедлить рост их популяции тепрят неудачу вследствие их живучести.

— Головастики большинства видов лягушек расплачиваются за вынужденное сожительство, — сказал доктор Полверино.

Исследовательская группа изучила внешний вид и стиль плавания хищных гамбузий из Северной Америки и интегрировала полученные характеристики в роботизированную версию, которая выглядит и движется как настоящая рыбка.

Также была разработана система компьютерного зрения, позволяющая рыбе-роботу в реальном времени отличать гамбузию от местных головастиков и атаковать в случае угрозы.

Полверино сказал, что предыдущие исследования, проведенные совместно с Политехническим институтом Нью-Йоркского университета, показали, что гамбузии потеряли большую часть своих энергетических ресурсов, что повлияет на их плодовитость в долгосрочной перспективе.