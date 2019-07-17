Великий Новгород, , 18:47 — REGNUM

На Троицком раскопе в Великом Новгороде археологи нашли вторую берестяную грамоту в нынешнем полевом сезоне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

Как и первая находка сезона, грамота № 1116 найдена в слоях середины — второй половины XII века. По словам исследователей, документ сохранился полностью. Это аккуратно вырезанный берестяной лоскут, на котором написаны два слова.

Первое слово — это имя, оканчивающееся на «…слав», а дальше — слово «прислали».

»Имя читается не вполне уверенно. Это записка, которая могла сопровождать некую посылку или служить подтверждением устного сообщения», — прокомментировал член-корреспондент РАН, доктор филологических наук Алексей Гиппиус.

Читайте также: В Старой Руссе Новгородской области найдена 50-я берестяная грамота

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первую берестяную грамоту нынешнего сезона и 1115-ю по счёту, найденную в культурном слое древнего Новгорода, обнаружили на Троицком раскопе в начале июля.

Читайте также: Редчайшую печать XII века нашли археологи в Великом Новгороде