Стокгольм, , 10:57 — REGNUM

В Швеции испытали парашютную систему для аппарата, которому предстоит приземлиться на Марсе. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Европейская экспедиция на красную планету запланирована на 2021 год. Учитывая неудачу 2015 года, когда система мягкой посадки не сработала, необходима разработка новых технологий посадки. С начала лета 2019 года в Кируне испытывается парашютная система для европейского аппарата.

Испытание проходят с применением груза весом 2 тонны, сброшенного с высоты 10 километров. Именно такие параметры отвечают условиям реального приземления на Марс. В ходе первых испытаний в Кируне система показала свою надежность и соответствие заявленным характеристикам.