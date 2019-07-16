Москва, 16 июля 2019, 22:25 — REGNUM
В небе над Россией в ночь с 16 на 17 июля можно будет наблюдать частичное лунное затмение, сообщает 16 июля официальный сайт Московского планетария.
Луна будет частично закрыта тенью Земли почти два часа, с 23:01 до 02:00 мск.
Наблюдать за этим редким природным явлением можно будет почти на всей территории России.
Максимальная фаза лунного затмения ожидается в 00:31 мск 17 июля, когда половина лунного диска окажется в земной тени.
Серьёзной помехой для наблюдения за затмением будет облачная погода, которая ожидается в Центральной части России и, в частности, в Москве и в Подмосковье.
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