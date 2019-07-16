Москва, , 22:25 — REGNUM

В небе над Россией в ночь с 16 на 17 июля можно будет наблюдать частичное лунное затмение, сообщает 16 июля официальный сайт Московского планетария.

Луна будет частично закрыта тенью Земли почти два часа, с 23:01 до 02:00 мск.

Наблюдать за этим редким природным явлением можно будет почти на всей территории России.

Максимальная фаза лунного затмения ожидается в 00:31 мск 17 июля, когда половина лунного диска окажется в земной тени.

Серьёзной помехой для наблюдения за затмением будет облачная погода, которая ожидается в Центральной части России и, в частности, в Москве и в Подмосковье.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо лучшее для наблюдения следующего лунного затмения место