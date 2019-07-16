Лондон, , 14:13 — REGNUM

Двухлетние девочки-близнецы, родившиеся со сросшимися головами, были разделены врачами одной из больниц в Великобритании. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на медиков.

По данным источников, девочки-близнецы успешно перенесли операцию, в ходе которой им разъединили черепа, мозг и кровеносные сосуды.

Отмечается, что сложнейшая нейрохирургическая операция состояла из нескольких этапов. Девочки родились в Пакистане в январе 2017 года «краниопагами» — черепа девочек и участки мозга были сросшимися.

«Краниопагия — исключительно редкое и сложное состояние», — сказал врач Дэвид Данауэй, один из бригады хирургов, осуществивших разделение близнецов. По его словам, операция, проведенная в феврале, была самой сложной из всех, когда-либо осуществленных.