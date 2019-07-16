Сеул, , 12:59 — REGNUM

Совместная исследовательская группа Южной Кореи и США разработала систему обнаружения небольших беспилотных летательных аппаратов на расстоянии более 3 км. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, новая система сопоставима с разработкой израильской компании Rada Electronic Industries, которая считается одной из лучших в мире.

Известно, что разработкой системы обнаружения занимались специалисты из Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology и California State University.

С помощью новой системы исследователям удалось засечь беспилотники размером 55×55×40 см на расстоянии более 3 км.

«Мы будем прилагать как можно больше усилий, чтобы улучшить отечественные технологии», — сообщили специалисты из южнокорейского университета.

Исследователи надеются, что данная разработка поспособствует укреплению обороноспособности страны и развитию смежных отраслей.