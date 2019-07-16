Кейптаун, , 10:48 — REGNUM

Австралопитеки, которые жили около 2,1−2,6 млн лет назад на юге Африки, кормили грудью своих младенцев примерно до года. Об этом сообщается в журнале Nature.

Учёные из Австралии, США и Германии провели анализ микроэлементов в коренных зубах австралопитеков, останки которых были найдены на территории ЮАР.

Исследователи пришли к выводу, что по содержанию бария в зубах можно определить, как изменялся рацион грудного младенца австралопитека.

Отмечается, что после рождения содержание этого элемента в зубах резко возрастает, а затем падает, когда младенцу начинают давать твёрдую пищу.

В результате учёные пришли к выводу, что австралопитеки кормили детей грудным молоком в первые 6−9 месяцев после рождения, после чего давали большое количество другой пищи. Такая же цикличность наблюдается, у некоторых современных обезьян, в частности, у орангутанов.

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