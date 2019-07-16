Вашингтон, , 10:28 — REGNUM

Учёные из США предложили способ создания на Марсе условий, похожих на земные. Об этом сообщается в журнале Nature Astronomy.

Учёные предложили покрывать куполами из силикатного аэрогеля большие площади марсианской поверхности, в которой есть водяной лёд.

По словам исследователей, это позволит одновременно достичь нескольких целей: увеличить температуру под куполами до нуля градусов, заблокировать исходящее от Солнца излишнее ультрафиолетовое излучение, а также обеспечить пропускание такого количества света, которое было бы достаточно для фотосинтеза.

При осуществлении такого плана, отмечают учёные, можно получить на Марсе модифицированные земные организмы, такие как губки и диатомовые водоросли.

Также отмечается, что предложенная идея отличается относительной простотой реализации, поскольку на Земле силикатный аэрогель производится в промышленных масштабах.

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