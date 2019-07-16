Копенгаген, , 10:50 — REGNUM

В датской компании Seaborg Tech заявили о том, что сумели разработать качественно новый тип ядерного реактора, который дешевле и безопасней своего «классического» аналога. С 2015 года группа ученых, состоящая из атомных физиков, химиков и инженеров работала над проектом создания в Дании ядерного реактора массового производства. Команда сумела найти решение: ученые вывели смесь, которая состоит из трех элементов: ядерных отходов, летучих солей и гидроксида натрия.

Считается, что реактор, работающей на этих веществах более стабильный и более конкурентоспособный в плане цены. Компания Seaborg Tech ставит теперь своей целью обогнать в объеме продаж таких «новых» реакторов крупную датскую компанию Vestas, которая устанавливает по всему миру ветряные мельницы — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Директор компании доктор Троельс Шёнфельдт отметил, что появление нового ядерного реактора не означает, что именно Дания обязательно должна начать его использовать, напротив, глава Seaborg Tech подчеркнул, что это изобретение скорее ориентировано на рынки Юго-восточной Азии. Он также заявил, что поскольку реактор работает в том числе и на летучей соли, вероятность аварии с выбросом радиоактивных веществ меньше, чем у обычного реактора.