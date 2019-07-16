Сеул, , 09:37 — REGNUM

Включив в рацион питания морские водоросли можно снизить риски возникновения рака толстой кишки. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей National Cancer Center.

По их словам, специалисты провели исследование на тему влияния водорослей на возникновение колоректального рака, в котором приняли участие 923 человека с раком толстой кишки и 1846 здоровых людей.

В рамках данного исследования специалисты разделили участников на три группы в зависимости от количества употребляемых морских водорослей.

Согласно результатам анализа, в группе с самым высоким показателем употребления морских водорослей риск возникновения и развития рака толстой кишки оказался на 35% ниже, чем у группы с низким показателем потребления водорослей.

Кроме того, употребляя ламинарию японскую риск развития данного заболевания оказался на 42% ниже, а употребляя ундарию перистую — на 18% ниже. Однако употребление водоросли ким (японский аналог нори) не оказывает никакого влияния на данное заболевание.

Результаты данного исследования были опубликованы в последнем выпуске журнала European journal of nutrition.

Колоректальный рак — злокачественная опухольтолстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.