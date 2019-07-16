Симферополь, , 04:13 — REGNUM

Частное лунное затмение, которое произойдёт около полуночи 16 июля, лучше всего будет видно на Северном Кавказе и в Крыму, сообщили в «Роскосмосе».

Уточняется, что лунное затмение будет происходить в ночь на 17 июля. При этом спутник Земли пройдёт через южную часть земной тени и погрузится в неё несколько более половины своего диска.

Продолжаться лунное затмение будет до двух часов ночи по Москве. Видно его будет на всей территории РФ.

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