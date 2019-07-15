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Российские учёные из ЦНИИ Робототехники и технической кибернетики (РТК) разработали и построили робота-андроида, способного автономно работать на внешней поверхности международной космической станции (МКС), сообщает 15 июля газета «Известия».

По утверждению начальника отдела проектирования робототехнических систем РТК Александра Трутса, российский робот выполняет задачи не только в автоматическом режиме, но и под непосредственным управлением оператора, находящегося на Земле или внутри космической станции.

Для ориентирования в пространстве и получения более полной информации оператором робот оснащён телекамерами различной фокусировки.

Без подзарядки своих батарей андроид будет работать восемь часов, перемещая предметы весом до 200 кг, устанавливая изоляцию, различные соединения, монтируя или разбирая внешнее оборудование станции.

Его отправка на борт МКС и проверка в реальной работе должна состояться в 2022 году, когда российский андроид будет доставлен на околоземную орбиту.

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