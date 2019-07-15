Москва, , 20:46 — REGNUM

Сотрудники компании «ФосАгро» и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) представили на V Международном форуме «Инновации в дорожном строительстве» результаты применения фосфогипса в дорожном строительстве.

«В процессе производства фосфорных удобрений вырабатывается вторичный продукт фосфогипс, — объясняет в своем докладе заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин. — Долгое время фосфогипс практически не перерабатывался. Накопились миллионы тонн, и они продолжают копиться. При том, что продукт обладает рядом весьма ценных потребительских свойств для использования в строительной, дорожно-строительной отраслях, а также в сельском хозяйстве».

За последние шесть лет в Саратовской области в порядке эксперимента было построено и отремонтировано почти 180 тысяч кв. м дорог с применением фосфогипса Балаковского филиала АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро»).

"Сейчас можно заявить, что при их эксплуатации конструкции дорожных одежд не претерпели значительных изменений, — говорит Левин. — Экспертные заключения показали, что основания дорог, построенных из этого материала, полностью соответствуют и даже многократно превышают нормативные требования».

Предел прочности фосфогипса превышает требования нормативов от двух до десяти раз. Морозостойкость и модуль упругости материала — в два раза выше требований, он не подвержен пучинистости зимой.

«Фосфогипс способен выдерживать нагрузки до 30 тонн на ось, что подтвердилось при испытании участка, построенного в Пугачевский карьер, — приводит пример Борис Левин. — Тонары, груженые до 50−60 тонн щебнем, не нанесли никакого урона дорожному полотну из фосфогипса».

Фосфогипс можно применять при строительстве в болотистых местностях. Для дорог, построенных с применением этого материала, не требуется дренажного слоя из песка. Использование фосфогипса вместо щебня позволяет экономить 20% стоимости дорог 1-ой и 2-ой технической категории, и 35% для дорог 4-ой и 5-ой категории.

Кроме того, фосфогипс «ФосАгро» не обладает недостатками, свойственным фосфогипсу других мировых производителей. У него очень низкая радиоактивность — в три раза ниже требований для дорожно-строительных материалов. В материале отсутствуют токсичные примеси, такие как кадмий, мышьяк и ртуть. Это обеспечивается чистотой апатитового концентрата, используемого для его изготовления, а также жестким производственным контролем за его переработкой, исключающим загрязнение. Это позволяет отнести балаковский фосфогипс к «зеленым материалам».

«Для чистого фосфогипса нет экологических ограничений ни для складирования, ни для промышленного и сельскохозяйственного использования», — подчеркивает Борис Левин.

Специалистами «ФосАгро» и СГУ был разработан и утвержден в «Росавтодоре» стандарт организации на строительство нижних слоев дорожных одежд из фосфогипса для всех категорий дорог. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России был утвержден стандарт «Конструкции многослойных дорожных одежд с применением фосфогипса». Этот стандарт позволяет применять фосфогипс при устройстве и реконструкции дорог в агломерациях населенных пунктов.

«То есть теперь стало возможным применение фосфогипса при ремонте и строительстве улиц городов и населенных пунктов, — объясняет Борис Левин. — Особенно этот факт является важным, когда не требуется вскрытие и замена старого полотна, а фосфогипс наносится на изношенный слой дороги. И самый важный аспект — фосфогипс внесен в реестр Росстандарта как дорожно-строительный материал».

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