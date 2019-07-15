Великий Новгород, , 16:38 — REGNUM

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого успешно прошёл процедуру переаккредитации и вернул себе право выдавать дипломы государственного образца будущим медикам, юристам и педагогам по программам магистратуры, ординатуры и аспирантуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 15 июля, собственный источник в вузе.

В магистратуре НовГУ аккредитацию получили 12 образовательных программ, в том числе по направлениям подготовки «Прикладная математика и информатика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование».

В ординатуре аккредитованы 23 образовательные программы по направлению «Клиническая медицина».

По программам аспирантуры аккредитацию получили такие направления подготовки, как «Физика и астрономия», «Биологические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Электротехника», «Радиотехника и системы связи», «Юриспруденция», «Языкознание и литературоведение», «Культурология».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Новгородский госуниверситет не прошёл аккредитацию по ряду направлений, в том числе по направлению «Клиническая медицина» в ординатуре, и по направлениям магистратуры «Прикладная математика», «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Образование и педагогические науки». Договорённости об аттестации новгородских студентов были достигнуты с другими вузами.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородский госуниверситет не аккредитовали по 16 направлениям