Великий Новгород, 15 июля 2019, 16:38 — REGNUM
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого успешно прошёл процедуру переаккредитации и вернул себе право выдавать дипломы государственного образца будущим медикам, юристам и педагогам по программам магистратуры, ординатуры и аспирантуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 15 июля, собственный источник в вузе.
В магистратуре НовГУ аккредитацию получили 12 образовательных программ, в том числе по направлениям подготовки «Прикладная математика и информатика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование».
В ординатуре аккредитованы 23 образовательные программы по направлению «Клиническая медицина».
По программам аспирантуры аккредитацию получили такие направления подготовки, как «Физика и астрономия», «Биологические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Электротехника», «Радиотехника и системы связи», «Юриспруденция», «Языкознание и литературоведение», «Культурология».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Новгородский госуниверситет не прошёл аккредитацию по ряду направлений, в том числе по направлению «Клиническая медицина» в ординатуре, и по направлениям магистратуры «Прикладная математика», «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Образование и педагогические науки». Договорённости об аттестации новгородских студентов были достигнуты с другими вузами.
Новгородский государственный университет — крупнейший вуз Новгородской области, в составе которого восемь институтов (политехнический, электронных и информационных систем, гуманитарный, сельского хозяйства и природных ресурсов, медицинский, экономики и управления, непрерывного педагогического образования и институт дополнительного образования) и Малая академия государственного управления Новгородской области. В университете обучается более 8,5 тыс. студентов. Также в состав университета входят три колледжа в Великом Новгороде (политехнический, гуманитарно-экономический, медицинский) и политехнический колледж в Старой Руссе, в которых обучаются ещё около 2 тыс. студентов.
Читайте ранее в этом сюжете: Новгородский госуниверситет не аккредитовали по 16 направлениям