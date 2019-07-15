Новосибирск, , 14:59 — REGNUM

Учёные из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в которую входят два российских вуза, объявили об открытии двух новых состояний прелестного бариона. Как отмечено в сообщении Института ядерной физики Российской академии наук (РАН), возможно, они являются новой частицей — лямбда-б барион (1D) или сигма-б барион.

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Сотрудник коллаборации Large Hadron Collider beauty experiment (LHCb), кандидат физико-математических наук Павел Кроковный подчеркнул, что ранее такие возбужденные состояния предсказывались теорией, но их не наблюдали экспериментально из-за отсутствия достаточной статистики. Учёный пояснил, что барион Λb — это частица, состоящая из двух лёгких кварков (u-верхнего и d-нижнего) и тяжелого b-прелестного кварка.

Исследователи отмечают, что барионные состояния с прелестным кварком изучены еще в меньшей степени — теоретических предсказаний очень мало, и до недавнего времени совсем не было их экспериментальных наблюдений. На данный момент физики измерили массы и время жизни двух новых состояний бариона Λb. Их массы равны 6146 и 6152 МэВ.

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Полученный при анализе данных, набранных на Большом адронном коллайдере, результат позволит уточнить кварковую модель.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года эксперименты на детекторе LHCb на Большом адронном коллайдере, проведённые при участии российских учёных, подтвердили существование нового состояния c-кварка и анти c-кварка. Новая открытая частица ψ3(1D) относится к очень большому классу частиц, называемых чармониями. Экспериментально обнаружить ранее наблюдавшуюся частицу ψ3(1D) позволил набор необходимого количества статистики в эксперименте на LHCb.

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