Дублин, , 13:11 — REGNUM

Катастрофическое изменение климата, потрясшее цивилизации и биоту Ближнего Востока около 4 тысяч лет назад, нашло отражение в изменении ДНК крупного рогатого скота, сообщает Science Daily со ссылкой на исследователей из ирландского университета.

Группа ученых-генетиков под руководством Дэниела Брэдли из Тринити-колледжа в Дублине расшифровала геномы ископаемых останков диких и домашних животных, получив данные о развитии скотоводства на протяжении последний 8 тысяч лет.

Секвенирование генома (определение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК — прим. ИА REGNUM ) позволило ученым пролить свет на процессы одомашнивания крупного рогатого скота и влияние не них древних климатических изменений. Ученые работали с генетическим материалом 67 ископаемых особей, живших на территории Ближнего Востока в течение 8 тысячилетий.

«Это позволило нам смотреть прямо в прошлое и наблюдать за изменениями генома, происходящими во времени и пространстве», — заявила ведущий исследователь направления Марта Вердуго.

Результаты показали, что раньше всех было одомашнен дикий бык (Bos taurus), однако в исследуемых геномах, возраст которых составлял 4 тысяч лет, ученые начали обнаруживать генетический материал быка зебу (Bos indicus), обитавшего значительно восточнее в долине реки Инд.

Быстрое по историческим меркам смешение популяций копытных по времени совпадает с катастрофическим изменением климата. Многовековая засуха пришла в ближневосточный регион 4200 лет назад, существенно повлияв не только на древнюю биоту, но и на древние государства. Именно в этот период приходят в упадок цивилизации Месопотамии и Египта.

По данным ученых, зебу был более вынослив к засухе и потому, заняв освобождающуюся экологическую нишу, он однако не вытеснил дикого быка, а смешался с ним.

«Это было началом великого расселения зебу, которое продолжается и по сей день: потомки древнего скота из долины Инда пасутся в каждом регионе континентальных тропиков сегодня», — отметил Вердуго.

Напомним, одомашнивание диких животных имеет тысячелетнюю историю и является одним из важных факторов антропогенеза. По мере своего развития человеческие популяции и сами становились значимым фактором эволюции для соседствующих с ними видов. Так, самым первым одомашненным животным стал волк. Тесная дружба связала представителей двух видов около 15−10 тысяч лет назад. Вслед за ним были одомашнены баран, коза, бык и лошадь. С появлением оседлости и земледелия, спутниками человека становятся кошки, их привлекают хранилища зерновых культур. Около 5 тысяч лет назад были одомашнены куры.