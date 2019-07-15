Чита, , 13:10 — REGNUM

Почти две тысячи забайкальцев ежегодно будут получать медицинскую помощь на инновационном оборудовании, не имеющем аналогов в крае. В региональном сосудистом центре краевой клинической больницы вводится в эксплуатацию оборудование, приобретенное в рамках реализации национального проекта. Всего в этом году в учреждение поступит 160 единиц медтехники по 12-ти наименованиям.

«В свете реализации нацпроекта «Здравоохранение» в части борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями Забайкалью выделены федеральные средства. Они направлены на приобретение нового, уникального медицинского оборудования с целью переоснащения сосудистых центров. Всего в край будет закуплено 211 единиц медицинской техники, только в наш центр поступит 160», — цитирует слова заместителя главного врача, руководителя регионального сосудистого центра Ольги Крицкой официальный портал Забайкальского края.

Одним из ценных приобретений стала кинезотерапевтическая установка"экзарта» — подвесная система, назначение которой — быстрое устранение боли и восстановление подвижности позвоночника и суставов. Она применяется для реабилитации после инсульта, при детском церебральном параличе, после заболеваний и травм спинного мозга, у пациентов с болью и ограничением движений в позвоночнике и суставах.

Кроме того, в центр установили инновационную систему, которая предназначена для оценки и восстановления сенсорных, моторных и когнитивных функций. Применяется для восстановления функции кисти и пальцев паретичных конечностей после инсульта. Аппарат Nirvana, обеспечивающий лечение для пациентов с когнитивным дефицитом и дефицитом моторики как нижних, так и верхних конечностей. Это первая в мире система, обеспечивающая полное сенсорное погружение (акустическое и визуальное) в виртуальную реальность без внешних устройств.

До конца года поступит не менее важное оборудование — диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса, аппараты для искусственной вентиляции легких, функциональные кровати, тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы, оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ и многое другое.

В Забайкалье к концу 2018 года было организовано 309 коек для больных с сердечно-сосудистой патологией, из них в региональном сосудистом центре 58.

«За 6 лет отслеживается положительная динамика профильной госпитализации пациентов с острой сосудистой патологией в сосудистые центры. С момента реализации мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи таким больным отмечается рост направления пациентов с инсультами и инфарктами, согласно маршрутной карты в прикрепленное по району профильное отделение. А реализация нацпроекта в регионе кратно усилит возможности максимально эффективно и комфортно оказывать медицинскую помощь пациентам с данными заболеваниями», — подчеркнула Ольга Крицкая.

В Забайкальском крае на реализацию программы социального развития центров экономического роста в сфере здравоохранения выделено более трех миллиардов рублей. До 2021 года 13 мероприятий реализуют на выделенные средства, в том числе проведение капитальных ремонтных работ семи медицинских организаций Читы и края, строительство и приобретение 40-ка единиц фельдшерско-акушерских пунктов, более 50 автомобилей скорой медицинской помощи, приобретение медицинского оборудования, служебного жилья для медицинских работников.

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