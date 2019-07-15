Пекин, , 11:53 — REGNUM

Новый вид древней ящерицы был обнаружен группой ученых из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук под руководством профессора Цзинмая О’Коннора. Подробности открытия нового вида, найденный экземпляр которого сохранился в желудке икопаемого птицеящера микрораптора, публикует британский научный журнал Current Biology.

Новому виду рептилии дали название Indfrasaurus Wangi. Как поясняет Science Times, родовое название (Индразавр) было навеяно древней ведической легендой, в которой громовержца Индру целиком поглощает дракон Вритра.

Индразавр принадлежит к группе меловых ящериц, но от обитавших в этот период на земле сородичей отличается наличием зубов, что ставит его особняком как в систематическом ряду, так и в экологическом. Судя по всему, новый вид имел в корне отличающуюся от других ящериц кормовую базу и занимал особое положение в экосистеме.

Это уже четвертый случай нахождения микрораптора, в желудке которого сохранились доступные для отнесения к той или иной филогенетической группе виды археофауны. Это позволяет расширить знания об экосистеме нижнего мела, в частности трофических связях организмов, обитавших более 100 млн лет назад. Так, благодаря находкам птиц, также сохранившихся почти целиков в желудках микрорапторов, ученые еще раз убедились в том, что эволюционный переход от пресмыкающегося к птице шел независимо в разных близкородственных группах, существовавших рядом или в геологически близкое время.

Напомним, микрорапторы — это род мелких покрытых перьями летающих ящеров. Известных из нижнемеловых (140 — 100 млн лет назад) отложений в Китае. Являются наряду с ахреоптериксом важным доказательством родства птиц и рептилий. Предположительно эти птицеящеры жили на деревьях и редко спускались на землю. Питались рыбой, ящерицами и мелкими птицами.