Оханск, , 09:46 — REGNUM

В Оханском городском округе Пермского края начала работать палеонтологическая экспедиция Пермского краеведческого музея. Ученые ищут останки трогонтериевого слона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры региона.

По данным ведомства, уже есть находки. Обнаружены фрагменты рёбер, кость из передней стопы степного мамонта, а также большая берцовая кость первобытного бизона.

«Его латинское название Bison priscus. Было много подвидов этого бизона, он был широко распространен по всей Евразии и в Америке, — отметил научный руководитель экспедиции Евгений Николаевич Мащенко. В этом году технику решили не использовать, основная работа будет лопатой. Надеемся, что нас ждет еще много находок! Главное, чтобы погода не подвела».

Экспедиция планирует работать до 25 июля. Напомним, палеонтологи ведут раскопки трогонтериевого слона с 2012 года. Раскопки уникальны в масштабах России, потому что впервые в одном местонахождении обнаружены фрагменты скелетов нескольких трогонтериевых слонов и других видов млекопитающих, живших в одно время с этим предком мамонта.

В прошлые годы во время работы экспедиции обнаружены сенсационные находки: костные останки предположительно первобытного бизона и трехметровый бивень трогонтериевого слона. Длина найденного бивня составила 315 см. Это самый крупный бивень трогонтериевого слона из когда-либо найденных на территории России.

Добавим, доисторический слон становится брендом Оханска. 13 июля в городе прошел арт-фестиваль «Трогонтериевое слонотворение».

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