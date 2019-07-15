Оханск, 15 июля 2019, 09:46 — REGNUM
В Оханском городском округе Пермского края начала работать палеонтологическая экспедиция Пермского краеведческого музея. Ученые ищут останки трогонтериевого слона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры региона.
По данным ведомства, уже есть находки. Обнаружены фрагменты рёбер, кость из передней стопы степного мамонта, а также большая берцовая кость первобытного бизона.
Экспедиция планирует работать до 25 июля. Напомним, палеонтологи ведут раскопки трогонтериевого слона с 2012 года. Раскопки уникальны в масштабах России, потому что впервые в одном местонахождении обнаружены фрагменты скелетов нескольких трогонтериевых слонов и других видов млекопитающих, живших в одно время с этим предком мамонта.
В прошлые годы во время работы экспедиции обнаружены сенсационные находки: костные останки предположительно первобытного бизона и трехметровый бивень трогонтериевого слона. Длина найденного бивня составила 315 см. Это самый крупный бивень трогонтериевого слона из когда-либо найденных на территории России.
Добавим, доисторический слон становится брендом Оханска. 13 июля в городе прошел арт-фестиваль «Трогонтериевое слонотворение».
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