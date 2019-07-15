Благовещенск, 15 июля 2019, 09:09 — REGNUM
Итальянский исследователь мелового периода Филиппо Бертоццо завершил изучение костных останков динозавров, живших на территории Приамурья 65 млн лет назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Филиппо Бертоццо для своей докторской диссертации собирает данные о патологии костей динозавров, обитавших на территории Приамурья в меловый период. Болезни древних животных, по мнению исследователя, могут пролить свет на вопросы, ранее не поднимавшиеся наукой. Ранее учёный работал с останками динозавров в Северной Америке, где также собрал обширный материал.
Каждый день он проводил в Благовещенске на раскопках на окраине города или в палеонтологической лаборатории Института геологии и природопользования ДВО РАН, где находятся сотни ранее найденных в области костей гадрозавров. Переломы, травмы, опухоли, найденные на костях динозавров, он сравнит с результатами своих исследований, сделанных ранее по этой теме в Северной Америке, сообщили в пресс-службе областного правительства.
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Бертоццо ранее никогда не бывал в России и его выбор на Приамурье был обусловлен тем, что здесь, как и в Северной Америке, обнаружено наибольшее количество костных останков динозавров, живших в меловый период. До приезда итальянца, здесь уже изучали патологии древних хищников: в 80-х годах этим вопросом занимался палеонтолог Юрий Болотский, пытаясь выяснить, чем болели и от чего умирали животные мелового периода на территории области.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Якутии были найдены хорошо сохранившиеся останки волка, который жил более 40 тысяч лет назад. Учёные пришли к выводу, что останки принадлежат взрослому животному из плейстоценовой эпохи. Покров головы волка напоминает шерсть мамонта. Мозг и другие ткани найденного животного не повреждены, и специалисты Института палеонтологии Якутии намерены исследовать его ДНК.