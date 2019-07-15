Благовещенск, , 04:41 — REGNUM

В Приамурье завершается кампания по приёму документов для поступления в высшие учебные заведения. Абитуриенты подают документы в три университета, медицинскую академию и военное училище, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Благовещенский педагогический университет приёмной комиссией принято более 1 300 заявлений при том, что в этом году всего заявлено 681 бюджетное место. Наибольший конкурс наблюдается на языковые и IT-специальности. Ответственный секретарь приёмной комиссии БГПУ Виталий Ямковой в интервью каналу «Альфа-ТВ» отмечает, что «высокобальники» в основном подают копии документов.

Виталий Ямковой «В этом году абитуриенты приходят с большими баллами — 260, 270 и 280, но насчёт них нет пока ясности, поскольку высокобалльники подают копии документов. Это связано с тем, что они хотят поступить в более престижные вузы с точки зрения общественного мнения — те, которые располагаются в европейской части страны, за Уралом, тихоокеанские, дальневосточные и так далее. Подлинники приносят собственники более скромных балов, у кого 180, 200, 210».

В Амурском государственном университете принято более 3,5 тыс заявлений на программы высшего образования. Наибольший конкурс наблюдается на специальность «Таможенное дело» — 18 человек на одно место. К примеру, на специальность «Электроэнергетика и электротехника» конкурс составляет три человека на место. Всего открыто 659 бюджетных мест. В приёмной комиссии отмечают возросшее количество заявлений от абитуриентов, проживающих в Якутии, которые, преимущественно, поступают на инженерно-технические специальности. Наибольший балл у поступающего абитуриента — 283.

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В ДГАУ подано порядка 2 тысяч заявлений. Здесь, по традиции, самые востребованные специальности это «Строительство» и «Экономика», так же выпускники школ проявляют интерес к специальности «Ветеринария». Здесь заявлено 683 бюджетных места. Ректор ДГАУ Павел Тихончук отмечает рост абитуриентов из других регионов.

Павел Тихончук «В этом году поступают из Хабаровского края, Сахалина, Камчатки, Якутии, Еврейской автономной области. Наша приёмная комиссия выезжала в некоторые регионы, поскольку там имеется серьёзная нехватка кадров. С регионами Дальнего Востока у нас заключен договор на подготовку кадров, поэтому мы ожидаем, что в этом году поступающих будет значительно больше».

ДВОКУ ведёт приём на специальности «применение подразделений морской пехоты», «применение мотострелковых подразделений горных» и «применение мотострелковых подразделений арктических» с получением гражданской специальности «управление персоналом». С прошлого года проходной балл в училище поднят до 240−250 в зависимости от специальности, а на одно место в среднем претендует 7−8 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, образование в России в будущем будет только дороже: согласно докладу Минобрнауки, число бюджетных мест сократится на 17% к 2024 году, тогда как число абитуриентов вырастет на 15%. Кроме того, в последнее время наблюдается повышенный спрос на топовые вузы, после окончания которых шансы получить высокооплачиваемую работу серьёзно возрастают, рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.