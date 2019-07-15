Благовещенск, 15 июля 2019, 04:41 — REGNUM
В Приамурье завершается кампания по приёму документов для поступления в высшие учебные заведения. Абитуриенты подают документы в три университета, медицинскую академию и военное училище, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В Благовещенский педагогический университет приёмной комиссией принято более 1 300 заявлений при том, что в этом году всего заявлено 681 бюджетное место. Наибольший конкурс наблюдается на языковые и IT-специальности. Ответственный секретарь приёмной комиссии БГПУ Виталий Ямковой в интервью каналу «Альфа-ТВ» отмечает, что «высокобальники» в основном подают копии документов.
В Амурском государственном университете принято более 3,5 тыс заявлений на программы высшего образования. Наибольший конкурс наблюдается на специальность «Таможенное дело» — 18 человек на одно место. К примеру, на специальность «Электроэнергетика и электротехника» конкурс составляет три человека на место. Всего открыто 659 бюджетных мест. В приёмной комиссии отмечают возросшее количество заявлений от абитуриентов, проживающих в Якутии, которые, преимущественно, поступают на инженерно-технические специальности. Наибольший балл у поступающего абитуриента — 283.
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В ДГАУ подано порядка 2 тысяч заявлений. Здесь, по традиции, самые востребованные специальности это «Строительство» и «Экономика», так же выпускники школ проявляют интерес к специальности «Ветеринария». Здесь заявлено 683 бюджетных места. Ректор ДГАУ Павел Тихончук отмечает рост абитуриентов из других регионов.
ДВОКУ ведёт приём на специальности «применение подразделений морской пехоты», «применение мотострелковых подразделений горных» и «применение мотострелковых подразделений арктических» с получением гражданской специальности «управление персоналом». С прошлого года проходной балл в училище поднят до 240−250 в зависимости от специальности, а на одно место в среднем претендует 7−8 человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, образование в России в будущем будет только дороже: согласно докладу Минобрнауки, число бюджетных мест сократится на 17% к 2024 году, тогда как число абитуриентов вырастет на 15%. Кроме того, в последнее время наблюдается повышенный спрос на топовые вузы, после окончания которых шансы получить высокооплачиваемую работу серьёзно возрастают, рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.