Амстердам, , 23:04 — REGNUM

Голландские учёные исследовали роль фазы «быстрого сна» в ослаблении чувства стыда, беспокоящего людей. Об этом 11 июля сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Во время исследования учёные с помощью МРТ-мозга следили за тем, как ведёт себя миндалевидное тело мозга — один из главных эмоциональных нервных центров. Сначала исследователи возбуждали в испытуемых чувство стыда. Для этого им давали спеть в караоке, так чтобы они себя не слышали, а потом включали запись их голоса. От услышанного подопытные чувствовали крайнею неловкость и стыд.

Затем участники эксперимента ложились спать прямо в лаборатории, при этом некоторые из них страдали бессонницей — расстройством наступления фазы быстрого сна, что было видно на электроэнцефалограмме.

На следующий день испытуемым опять давали послушать «постыдную запись». У тех, кто не выспался, миндалевидное тело остро реагировало на прослушанное и вновь вызывало острое чувство стыда. Те, кто не имели проблем с быстрыми фазами сна, с успехом справились за ночь с приступом чувства стыда от собственного исполнения песни.

Учёные предположили, что прерывание быстрого сна повышает содержание нейромедиатора норадреналина, который передаёт сигналы между нейронами и поддерживает эмоциональные цепи в актуальном состоянии. В норме не столь жизненно важные для человека эмоции ослабляются в нейронных цепях и забываются во время быстрого сна.

Напомним, магнитно-резонансная томография (МРТ) является одним из современных способов получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

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