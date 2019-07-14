Вашингтон, , 22:52 — REGNUM

Специалисты Американской Диабетической Ассоциации выяснили, что более высокое потребление мононенасыщенных жиров, содержащихся в растительной пище, ведет к сжиганию висцерального жира, находящегося в брюшной полости. Об этом 9 июля сообщает издание EXPRESS.

На основании исследования американских коллег Британская диетическая ассоциация (BDA) рекомендует употреблять в пищу три вида масел, которые содержат полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры — это подсолнечное, оливковое и рапсовое масла. При этом специалисты настоятельно рекомендуют ограничить употребление кокосового и пальмового масел, которые содержат насыщенные жиры.

Отмечается, что еще один тип полиненасыщенного жира, который считается незаменимым, так в достаточном количестве не вырабатывается в организме, — это жиры омега-3.

«Лучшими его источниками являются жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, сардины и сардины», — отмечают специалисты BDA.

По их словам, к таким источникам омега-3 можно ещё отнести продукты растительного происхождения — орехи, семена, растительные масла, соя и соевые продукты, а также обогащенные продукты животного происхождения — яйца, молоко и йогурты.

Напомним, накопление висцерального жира в организме происходит в опасной близости от жизненно важных органов — печени, поджелудочной железы и кишечника. В случае, если в организме наблюдается переизбыток данного типа жира, у человека повышается риск развития диабета второго типа, сердечных заболеваний и инсулинорезистентности. Ученые связывают избыточное появление висцерального жира с употреблением в пищу продуктов, богатыми насыщенными жирами, например, сливочное масло, сыр, красное мясо.

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