Берн, 14 июля 2019, 19:00 — REGNUM
Учёные из Лозанны разработали роботов, которые сами научились командной работе, подражая насекомым. Об этом 10 июля сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Nature.
В ходе эксперимента сконструированные швейцарскими и японскими учёными из Федеральной политехнической школы Лозанны микророботы сами распределили между собой работу. Одни роботы толкали блок, другие мерили расстояние до него, а третьи передавали информацию остальным через инфракрасные передатчики. Потом они научились совместно преодолевать яму для дальнейшего передвижения.
Передвижение и поведение таких микророботов напоминает биомеханику насекомых, а развитие этой технологии может привести к созданию многофункциональных роботизированных коллективов, развертываемых в таких ситуациях, как экстренная помощь, разведка и мониторинг.
Роботы смогут работать в недоступных для человека местах, например, выполнять задачи по диагностики и починки авиадвигателей. Такие устройства, объединившись в группы, могут вместе выполнить гораздо более сложные задачи, чем по отдельности.
Микророботов, называемые также килоботами, в эксперименте учёных ведут себя в качестве модельных организмов. Так отдельные роботы коллективного «роя» помогали остальным принимать общее решение для слаженной работы и даже «залечивать повреждения». При этом программисты не задавали общего управляющего алгоритма действиям роботам.
Отметим, однако, развитие искусственного интеллекта, соединённого с технологией роботизации, может нести и определённую угрозу. Учёным до конца не ясно как именно устройства с искусственным интеллектом принимают решения, строят взаимодействие, исходя из каких критериев производят выбор. Так, известный ученый-физик Стивен Хокинг ранее заявлял, что столь стремительное развитие систем искусственного интеллекта может представлять опасность для человечества.
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