Токио, , 17:55 — REGNUM

Японские учёные в ходе эксперимента нашли главный фактор, вызывающий ожирение, находящийся в тонкой кишке. Об этом 13 июля сообщил портал I-Reactor.

Исследователи Центра интеграционных медицинских наук Японии открыли новую причину набора лишних килограммов, которая может оказаться ключевой. Так, в тонком кишечнике были обнаружены особые иммунные клетки, которые начинают реагировать неправильно при контакте с пищей, обогащенной жиром. Запущенная ими реакция заставляет накапливать в организме вредные вещества и жировые отложения.

Отмечается, что в ходе эксперимента удаление проблемного участка позволяло полностью решить проблему набора лишнего веса у подопытного грызуна.

Напомним, проблема ожирения и набора лишнего веса беспокоит большинство граждан России. По оценке Роспотребнадзора число граждан России, страдающих ожирением, возросло в два раза с 2011 года. Причиной ожирения обычно считают неправильное питание, гормональные сдвиги, генетическую предрасположенность.

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