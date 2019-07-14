Великий Новгород, 14 июля 2019, 15:30 — REGNUM
На Троицком раскопе в Великом Новгороде в слоях первой половины XII века археологи нашли редчайшую печать с изображением Иоанна Предтечи и тронной Богоматери. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, предварительное исследование находки уже провели ученые из Москвы и Великого Новгорода.
Доктор исторических наук Петр Гайдуков обнаружил аналогии среди византийских печатей второй половины XI — XII веков: одна из них происходит из коллекции Н.П. Лихачева и хранится в фондах Государственного Эрмитажа, другая — случайная находка 1980-х годов в Чернигове в частном собрании.
Другую точку зрения о происхождении печати высказал старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Вячеслав Волхонский.
По его словам, группа печатей с изображениями святого и Богоматери пока остается без точной атрибуции. Доктор исторических наук: начальник Новгородской археологической экспедиции Валентин Янин предлагал видеть в них анонимные печати епископов, связанных через изображение святого с именем князя, на землях которого располагается епархия. В последние годы подобные печати пытаются рассматривать как особую разновидность княжеских булл конца XI — XII веков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый археологический сезон на Троицком раскопе в историческом центре Великого Новгорода начался в июле 2019 года с находки берестяной грамоты — 1114-й по счету из обнаруженных в Новгороде. Еще одна берестяная грамота найдена при раскопках в Старой Руссе.
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