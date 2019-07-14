Великий Новгород, , 15:30 — REGNUM

На Троицком раскопе в Великом Новгороде в слоях первой половины XII века археологи нашли редчайшую печать с изображением Иоанна Предтечи и тронной Богоматери. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, предварительное исследование находки уже провели ученые из Москвы и Великого Новгорода.

Доктор исторических наук Петр Гайдуков обнаружил аналогии среди византийских печатей второй половины XI — XII веков: одна из них происходит из коллекции Н.П. Лихачева и хранится в фондах Государственного Эрмитажа, другая — случайная находка 1980-х годов в Чернигове в частном собрании.

Петр Гайдуков, доктор исторических наук «Иконографический сюжет с Богоматерью Одигитрией, держащей младенца на правой руке (Богоматерь Васиотисса, или Дексиократуса — то есть «обратная» Одигитрия), да еще и сидящей на троне, очень редок даже в Византии»

Другую точку зрения о происхождении печати высказал старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Вячеслав Волхонский.

Вячеслав Волхонский, старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника «Пластика матриц очень высокого уровня — может быть, резал византийский мастер или русский резчик, талантливо подражающий византийским образцам»

По его словам, группа печатей с изображениями святого и Богоматери пока остается без точной атрибуции. Доктор исторических наук: начальник Новгородской археологической экспедиции Валентин Янин предлагал видеть в них анонимные печати епископов, связанных через изображение святого с именем князя, на землях которого располагается епархия. В последние годы подобные печати пытаются рассматривать как особую разновидность княжеских булл конца XI — XII веков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый археологический сезон на Троицком раскопе в историческом центре Великого Новгорода начался в июле 2019 года с находки берестяной грамоты — 1114-й по счету из обнаруженных в Новгороде. Еще одна берестяная грамота найдена при раскопках в Старой Руссе.

Читайте также: В Старой Руссе Новгородской области найдена 50-я берестяная грамота