Москва, , 21:09 — REGNUM

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал пуск ракеты-носителя «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» непростым. Об этом 13 июля он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» Roscosmos.ru

«Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков! Пуск был непростым, но все отработали на отлично», — написал глава госкорпорации.

Рогозин также сообщил, что разгонный блок ракеты и телескоп не подвели и все прошло в штатном режиме.

Напомним, в этом году это был второй запуск ракеты-носителя «Протон-М». В этот раз его задачей было доставить на орбиту космическую астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ». Пуск был осуществлён в субботу, 13 июля, в 15.30 мск с космодрома Байконур.

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