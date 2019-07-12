Москва, , 18:22 — REGNUM

Специалисты научного дивизиона Госкорпорации «Росатом» и Уральского федерального университета (УрФУ) в ходе рабочей встречи 12 июля в Екатеринбурге обсудили разработанную студентом четвертого курса УрФУ Романом Яговитиным технологию получения экологически чистой энергии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Росатома», Яговитин предложил проект по созданию сложных оксидов для топливных элементов, которые позволят получать экологически чистую энергию и отказаться от использования углеводородных источников топлива.

«Суть проекта в разработке новых активных материалов, которые являются основой для создания керамических изделий, — отметил Роман Яговитин. — Те в свою очередь, — важнейший компонент для создания электрохимических преобразователей, в которых получают электрический ток напрямую из газа».

Керамика играет роль мембраны и должна не просто держать высокую температуру и быть прочной, но и обладать определенными химическими свойствами. В этом особенность, для которой мировые лаборатории ищут максимально эффективное решение.

Эту проблему Роман поднимал на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами УрФУ 9 июля.

«Я очень рад тому, что специалисты Росатома оперативно отреагировали и прибыли в университет для обсуждения проекта», — добавляет Яговитин.

Рабочую группу Госкорпорации «Росатом» в ходе визита в УрФУ возглавил с генеральный директор АО «Науки и инновации» Павел Зайцев.

«Хотел бы отметить, что в «Росатоме» существую эффективные механизмы, которые позволяют развивать подобные проекты. Мы давно ведем широкую совместную работу с УрФУ в сфере научных исследований и опытно-конструкторских разработок, накопили большой опыт плодотворного взаимодействия. Предложенный Романом проект будет детально изучен в «Росатоме» с точки зрения перспектив коммерциализации», — сказал Павел Зайцев по итогам встречи.

Замдиректора центра по работе с предприятиями УрФУ Александр Черепанов также подчеркнул, что университет давно и успешно сотрудничает в Госкорпорацией, и благодаря исследованию новых активных материалов начинается новый этап партнерского взаимодействия.

«Доводить разработку до готового продукта мы будем в рамках комплекса проектов Росатома и оценки их экономической целесообразности», — говорит Черепанов.

Справка

За последние три года объем научного сотрудничества УрФУ с Росатомом достиг 600 млн рублей. Кроме этого, университет и Госкорпорацию связывают давние связи в образовательной среде: организация практик, содействие трудоустройству, участие в разработке образовательных программ, проведение Дней карьеры Росатома.