Синин, Китай, , 16:10 — REGNUM

Китайские исследователи сумели спустя 20 лет исследований вывести первую в мире породу безрогих яков, получившую название аданьский як, в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 11 июля газета China Daily.

Об успехе эксперимента стало известно несколько дне назад. Выведением занималась группа экспертов из Ланчьжоуского института животноводства и фармацевтических наук при Китайской академии сельскохозяйственных наук и Племенной фермы датунского яка, которые начали исследования еще в 1993 году.

Яки с рогами могут ранить друг друга или разрушить загоны, а также прочую инфраструктуру своими массивными рогами, отметил ведущий эксперт из команды исследователей Янь Пин.

Как отмечают эксперты, аданьский як, названный в честь горы Адань, которая возвышается на 4380 метров ввысь над Племенной фермой датунского яка, вовсе лишены рогов и имеют более покладистый характер, что существенно облегчает их разведение, кормежку и общий уход.