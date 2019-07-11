Москва, , 08:06 — REGNUM

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил командование Космических войск РФ и боевой расчет космодрома «Плесецк» с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1в» со спутниками Минобороны. Об этом Рогозин написал на своей странице в Twitter.

По его словам, ракета-носитель «Союз-2.1В» и блок «Волга» отработали штатно, пуск успешный.

«Поздравляю командование Космических войск и боевой расчёт космодрома Плесецк с хорошей работой и выполнением задачи!» — написал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре спутника Минобороны РФ были успешно запущены с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) 10 июля в 20:14 мск на ракете-носителе «Союз-2.1в».

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что по количеству пусков в 2018 году Россия заняла третье место, уступив Китаю и США. В 2019 году, по его словам, планируется увеличение пусковой кампании. Предполагается, что в текущем году будут осуществлены 45 пусков ракет, произведённых на предприятиях «Роскосмоса».

Читайте ранее в этом сюжете: Новые спутники Минобороны РФ штатно вышли на орбиты