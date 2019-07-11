Куру, Франция, 11 июля 2019, 07:11 — REGNUM
Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Объединенных Арабских Эмиратов завершился неудачей, об этом 11 июля сообщила вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.
По ее словам, спустя две минуты после запуска ракеты-носителя произошло серьезное отклонение, которое привело к потере миссии.
«Компания Arianespace выражает извинения нашим клиентам в связи с потерей груза», — сказала она.
Видео неудачного запуска ракеты-носителя опубликовано в YouTube.
Как сообщало ИА REGNUM, легкая ракета-носитель Vega должна вывести на орбиту военный разведывательный аппарат Falcon Eye FE1 в рамках контракта с ОАЭ. Разработкой аппарата занимались компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space. Запуск ракеты Vega должен был стать 15-м по счету.
Читайте ранее в этом сюжете: Arianespace в июле запустит разведывательный спутник для ОАЭ