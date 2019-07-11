Куру, Франция, , 07:11 — REGNUM

Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Объединенных Арабских Эмиратов завершился неудачей, об этом 11 июля сообщила вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.

По ее словам, спустя две минуты после запуска ракеты-носителя произошло серьезное отклонение, которое привело к потере миссии.

«Компания Arianespace выражает извинения нашим клиентам в связи с потерей груза», — сказала она.

Видео неудачного запуска ракеты-носителя опубликовано в YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, легкая ракета-носитель Vega должна вывести на орбиту военный разведывательный аппарат Falcon Eye FE1 в рамках контракта с ОАЭ. Разработкой аппарата занимались компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space. Запуск ракеты Vega должен был стать 15-м по счету.

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