Тюбинген, , 00:49 — REGNUM

Человеческие останки, найденные на раскопках в пещеры Апидима (остров Пелопоннес, Греция) в конце 1970-х гг., оказались древнее, чем предполагалось до сих пор: их возраст, по мнению учёных, превышает 210 тысяч лет, пишет The Guardian.

Речь идёт о фрагменте человеческого черепа, найденном в Апидиме. До сих пор считалось, что это — череп неандертальца. Но благодаря компьютерной томографии его фрагмента и построении на её основе 3D-моделя черепа стало известно, что кость принадлежала человеку разумному.

Таким образом, выяснилось, что человек разумный появился на европейской территории на 160 тысяч лет раньше, чем до сих пор считалось. Исследования проводили сотрудники Тюбингенского университета (Германия).

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