Пекин, , 15:26 — REGNUM

Китайские исследователи выяснили, что лёд на озерах северо-востока Китая стал таять раньше и вставать позже в период с 2003 по 2016 годы, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

Исследователи из Китайской академии наук и ряда американских университетов при помощи спутниковых данных изучили время замерзания и таяния озерного льда в рамках нескольких годовых циклов на восьми крупнейших озерах северо-востока Китая.

Ученые выяснили что исследуемые озера имеют тенденцию замерзать позже и оттаивать раньше, сократив за эти 13 лет время нахождения в замороженном состоянии в среднем на 0,84 дня в год.

При этом, это время увеличивается с увеличением высоты нахождения и уменьшением размера озера. Тем не менее, климатические изменения также влияют на время нахождения озер в замороженном состоянии в зимний период.