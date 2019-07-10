Вашингтон, 10 июля 2019, 13:21 — REGNUM

Укрепление мышц эффективнее защищает организм от связанных с ожирением недугов, чем похудание. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает MedicalXpress.

Николай Терещенко. Товарищи, на зарядку! 1952
Николай Терещенко. Товарищи, на зарядку! 1952

Исследователи из Университета Джорджии полагают, что тучным людям стоит сосредоточиться не на избавлении от жира, а на работе с мышцами. Это позволит, в частности, снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Слабость мышц говорит о нехватке физической активности, стрессах и неправильном питании. Кроме того, у таких людей снижается чувствительность организма к инсулину и раньше проявляются симптомы болезней сердца и сосудов.

Активность мышц требует много кислорода и энергии, из-за вытягивания глюкозы из крови снижается риск появления диабета 2-го типа. Мышцы вырабатывают миокины — белки, которые способствуют нормальной работе организма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанские ученые пришли к выводу, что умеренное потребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск возникновения некоторых видов рака и диабета.

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