Вашингтон, , 13:21 — REGNUM

Укрепление мышц эффективнее защищает организм от связанных с ожирением недугов, чем похудание. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает MedicalXpress.

Николай Терещенко. Товарищи, на зарядку! 1952

Исследователи из Университета Джорджии полагают, что тучным людям стоит сосредоточиться не на избавлении от жира, а на работе с мышцами. Это позволит, в частности, снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Слабость мышц говорит о нехватке физической активности, стрессах и неправильном питании. Кроме того, у таких людей снижается чувствительность организма к инсулину и раньше проявляются симптомы болезней сердца и сосудов.

Активность мышц требует много кислорода и энергии, из-за вытягивания глюкозы из крови снижается риск появления диабета 2-го типа. Мышцы вырабатывают миокины — белки, которые способствуют нормальной работе организма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанские ученые пришли к выводу, что умеренное потребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск возникновения некоторых видов рака и диабета.

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