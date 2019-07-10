Вашингтон, 10 июля 2019, 13:21 — REGNUM
Укрепление мышц эффективнее защищает организм от связанных с ожирением недугов, чем похудание. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает MedicalXpress.
Исследователи из Университета Джорджии полагают, что тучным людям стоит сосредоточиться не на избавлении от жира, а на работе с мышцами. Это позволит, в частности, снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Слабость мышц говорит о нехватке физической активности, стрессах и неправильном питании. Кроме того, у таких людей снижается чувствительность организма к инсулину и раньше проявляются симптомы болезней сердца и сосудов.
Активность мышц требует много кислорода и энергии, из-за вытягивания глюкозы из крови снижается риск появления диабета 2-го типа. Мышцы вырабатывают миокины — белки, которые способствуют нормальной работе организма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанские ученые пришли к выводу, что умеренное потребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск возникновения некоторых видов рака и диабета.
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