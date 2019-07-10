Канберра, , 10:51 — REGNUM

Серебристые чайки в Австралии переносят супербактерии, устойчивые к действию антибиотиков. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщили ученые Университета Мердока в Перте, проводившие соответствующие исследования.

По данным специалистов, бактерии, которые могут инфицировать людей и животных, вызывают сепсис, заражение крови и заболевания мочевыводящих путей.

Птицы, как полагают ученые, заразились бактериальной инфекцией, источником которой стали мусорные отходы и сточные воды. Ученые Университета Мердока в Перте отмечают, что устойчивость к антибиотикам есть не что иное, как «угроза обществу», «троянский конь».

«Я думаю, что это тревожный звонок для всех правительственных и других учреждений, таких, как водоочистные сооружения и мусороперерабатывающие компании, чтобы должным образом работать совместно для решения этой проблемы», — сказал преподаватель Сэм Абрахам, специалист по инфекционным заболеваниям.