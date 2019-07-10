Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM

В Екатеринбурге на ИННОПРОМе дан старт созданию Уральского межрегионального научно-образовательного центра. Соглашение о его создании подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также временные руководители Челябинской и Курганской областей Алексей Текслер и Вадим Шумков.

Центр будет создан в рамках нацпроекта «Наука». Как отмечает Куйвашев, он должен стать ядром развития высокотехнологичной индустрии в регионах и ключевым объектом инновационной инфраструктуры.

Центр будет готовить кадры и осуществлять прикладные исследования для дальнейшего ускоренного внедрения разработок в производство. Всё это даст компаниям возможность производить конкурентоспособную и востребованную продукцию, в том числе и на основе методов искусственного интеллекта и машинного обучения.

Создание центра высоко оценил заместитель уральского полпреда Виктор Дубенецкий. Он выразил свою убеждённость в том, что уральский НОЦ даст возможность выйти на конкурентноспособные технологии, а также создать возможности для реальных технологических прорывов.

Отметим, 9 июля президент России Владимир Путин выступал перед студентами и аспирантами УрФУ. Он напомнил, что всего в России предстоит создать 15 таких центров. Из них пять — к концу 2019 года.