Чанчунь, Китай, 9 июля 2019, 10:50 — REGNUM
Человеческие черепа, найденные в городе Даань в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая с 2011 по 2015 годы, являют собой наиболее ранние свидетельства искусственной деформации черепа, сообщили в Цзилиньском университете, передает агентство газета China Daily
11 скелетов людей умерших в возрасте до 40 лет, которые были найдены в руинах Хоутаомуга, имеют свидетельства искусственной деформации черепа. При этом их возраст составляет от 5 до 12 тыс. лет.
Исследование скелетов проводилось совместно Цзилиньским университетом и Техасским университетом A&M.
В раннем возрасте человеческие кости являются мягкими. Постоянная деформация черепа может достигаться сжатием черепа ребенка. Данная практика является важным культурным феноменом, однако его истоки, развитие и причины по-прежнему остаются неизвестными, отмечают ученые.
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