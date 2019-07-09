Чанчунь, Китай, , 10:50 — REGNUM

Человеческие черепа, найденные в городе Даань в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая с 2011 по 2015 годы, являют собой наиболее ранние свидетельства искусственной деформации черепа, сообщили в Цзилиньском университете, передает агентство газета China Daily

11 скелетов людей умерших в возрасте до 40 лет, которые были найдены в руинах Хоутаомуга, имеют свидетельства искусственной деформации черепа. При этом их возраст составляет от 5 до 12 тыс. лет.

Исследование скелетов проводилось совместно Цзилиньским университетом и Техасским университетом A&M.

«Деформированные черепа имеют увеличенные лобные части, возможно, потому что в древние времена подобная форма черепа считалась признаком красоты и авторитета», — заявил профессор Цзилиньского университета Чжан Цюаньчао.

В раннем возрасте человеческие кости являются мягкими. Постоянная деформация черепа может достигаться сжатием черепа ребенка. Данная практика является важным культурным феноменом, однако его истоки, развитие и причины по-прежнему остаются неизвестными, отмечают ученые.

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