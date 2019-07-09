Смоленск, , 09:51 — REGNUM

В центре Смоленска при проведении раскопок в Лопатинском саду на Королевском бастионе, который, по некоторым данным, был последним пристанищем соратника Наполеона генерала Сезара Гюдена, археологи обнаружили одиночное захоронение. В Смоленске уже обсуждают находку как сенсацию, сами археологи говорят: окончательные выводы делать пока рано.

Совместная экспедиция Института археологии РАН и Фонда развития российско-французских исторических инициатив (руководитель Пьер Малиновский) при участии РВИО в Смоленске и ближайшем пригороде стартовала весной. Цель экспедиции — обнаружение следов периода войны 1812 года. В частности, специалисты рассчитывают найти захоронение соратника Наполеона Бонапарта — генерала Сезара Гюдена, который был смертельно ранен в бое при Лубино (Валутина гора). Также специалисты исследовали культурный слой Шеина бастиона.

Как пишет Readovka, утром 7 июля при раскопках в Лопатинском саду на Королевском бастионе, где, согласно ряду данных, мог быть похоронен Гюден, было обнаружено одиночное захоронение.

«Сказать можно многое, но утверждать без экспертиз и тщательных исследований, что это именно генерал Гюден, мы не можем. Детали находки говорят в пользу этой версии, но торопиться с выводами не стоит», — прокомментировал археолог Александр Хохлов.

Пока идентифицировать останки сложно — целостность скелета повреждена. Однако косвенно подтверждает версию того, что в захоронении находится именно Гюден, повреждение у скелета обеих ног: одной ноги нет наполовину, у другой отсутствует стопа. Это соответствует данным о ранениях, которые получил французский генерал.

Генерал Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблоньер — ближайший соратник Наполеона. С Бонапартом Гюден учился в Бриеннской военной школе, участник множества сражений. С 1 апреля 1812 года командовал 3-й дивизией 1-го корпуса Великой Армии. Во время русской кампании Наполеона 1812 года участвовал в Смоленском сражении, в котором потерял обе ноги. Гюдена доставили в Смоленск, где он и скончался от ран.