Москва, , 09:28 — REGNUM

В Даниловском районе Москвы открылся мемориальный комплекс, посвященный лауреату Нобелевской премии по физике Петру Капице, сообщается на портале мэра столицы.

Мемориал возведён в московском научно-производственном объединении «Гелиймаш». В комплекс вошли: бюст Петра Капицы, чертежи, макеты научных работ и хронология жизни ученого.

Открытие мемориала приурочено к 125-летию со дня рождения Петра Капицы. В торжественной церемонии приняла участие внучка знаменитого физика Мария Капица.

Справка ИА REGNUM:

Предприятие «Гелиймаш» основано в 1931 году. Одним из первых руководителей предприятия был академик Петр Капица. Оборудование «Гелиймаш» применяется в нефтехимической и газовой промышленности, атомной индустрии, энергетике, в космической отрасли, оборонном комплексе, медицине и др.

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