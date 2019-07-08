Цзинань, Китай, , 23:56 — REGNUM

Древняя гробница с изящными фресками была обнаружена в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщили в институте археологии города Цзинань, столицы провинции, передает 8 июля агентство Синьхуа.

Выложенная кирпичом гробница, найденная в районе Чанцин города Цзинань, как полагают ученые, относится к периоду правления династии Юань (1271 — 1368), сообщил исследователь института Го Цзюньфэн.

Подземная часть гробницы представляет собой монгольскую ротонду похожую на юрту. Её купол украшен барельефом в форме цветка лотоса. На стены нанесены изображения в форме облаков, которые, как принято считать в китайской культуре, приносят удачу. Кроме того, дата захоронения также была написана на стене.

«Гробница несет очень высокую ценность, поскольку лишь несколько гробниц с надписями времен династии Юань были открыты за все время археологических раскопок», — заявил Го, добавив, что гробница будет сохранена на месте раскопок и ее сохранности ничего не будет угрожать.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Китая, в провинции Шаньси, были найдены уникальные руины дома возрастом дом 7 тыс. лет, относящегося к неолитической культуре Яншао.

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