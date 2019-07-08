Токио, , 22:39 — REGNUM

Японский космический зонд «Хаябуса-2» готовят к попытке осуществить повторную посадку на поверхность астероида Рюгю, сообщает 8 июля пресс-служба космического агентства JAXA.

Уточняется, что посадка запланирована на 11 июля. Зонд должен спуститься на поверхность астероида вблизи рукотворного кратера, порождённого взрывом бомбы, запущенной к астероиду в мае 2019 года.

Таким способом японские учёные планируют получить «чистый» образец первичной материи Солнечной системы.

Автоматическую станцию «Хаябуса-2» отправили в космическое пространство в декабре 2014 года. В конце июня 2019 года аппарат долетел до астероида Рюгю. В феврале «Хаябуса-2» опустилась на поверхность космического тела и выстрелила в нее пятиграммовой танталовой пулей. Сбор полученных при этом обломков астероида был первой частью задачи экспедиции.

В апреле 2019 года астероид «обстреляли» 15-кг бомбой, взрыв которой образовал искусственный кратер.

Первая попытка спуститься на астероид после взрыва была предпринята в конце мая, но оказалась безуспешной.

Учёные считают, что если вторая попытка сорвётся, то к концу июля астероид Рюгю настолько нагреется от Солнца, что зонд «Хаябуса-2» придётся срочно эвакуировать.

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