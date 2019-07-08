Нарва, Эстония, , 17:46 — REGNUM

В эстонской Нарве в ближайшее время откроется крупнейший в регионе Северной Европы высокопроизводительный вычислительный центр, сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на пресс-службу ИТ-компании BurfaTech.

Инвестиции для строительства центра, мощность которого составит около 4 мегаватт, превышают 10 млн. евро. Место расположения центра — технологический парк Enefit. Функционал центра — предоставления на международном рынке различных облачных услуг, связанных с графическим рендерингом и искусственным интеллектом.

По прогнозам объем электропотребления центра составит в среднем 30 ГВт/ч ежегодно, что сделает центр одним из крупнейших потребителей электроэнергии во всей Эстонии и войдёт в TOP25 эстонских крупных клиентов-потребителей электроэнергии.

По словам Ивана Турыгина, члена правления BurfaTech, выбранное местоположение — охраняемая территория Балтийской электростанции — предоставляет конкурентные преимущества: высокая степень безопасности и низкие расходы на электроэнергию за счёт уменьшения платы за сетевые услуги.