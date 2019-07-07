Вашингтон, , 21:54 — REGNUM

Американские ученые предположили, что аномально бурное цветение водорослей в Саргассовом море Атлантического океана связано с антропогенным воздействием — вырубкой лесов и использованием удобрений. Об этом сообщает журнал Science.

Исследователи изучали проблемы активного размножения бурых водорослей в течение нескольких лет. По их наблюдениям, в 2011 и 2015 году в Саргассовом море был нарушен привычный режим их цветения. Водоросли стали сильно разрастаться и заняли значительные тропические территории Атлантического океана — от Африки до Мексиканского залива.

Учёные выдвинули гипотезу, что на данное явление существенное влияние оказывает сток вод Амазонки. Именно в этот природный водный поток попадают удобрения с полей Бразилии. Показатели азота и фосфора в водах Западной Атлантики также говорят об антропогенном воздействии на экосистему моря. Специалисты связывают причину попадания чрезмерно большого количества химических веществ в воды Амазонки с активной вырубкой тропических лесов на континенте.

Напомним, в 2018 году в штате Флорида США и Барбадосе было объявлено чрезвычайное положение в связи с нанесенным экономическим и экологическим ущербом от бесконтрольного размножения бурых водорослей в Атлантическом море.

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