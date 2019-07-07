Лондон, , 20:49 — REGNUM

Группа ученых выяснила, что способность каймановых черепах долгое время существовать без пищи и отсутствия кислорода, связана с перенесенной гипоксией в ювенальном возрасте. Об этом сообщает издание Royal Society Publishing.

Исследователи выяснили, что такая способность связана с перенесенной особями в раннем возрасте гипоксией, в результате которой рептилии адаптируются к острой нехватке кислорода. При поступлении кислорода метаболические процессы заново запускаются и работоспособность организма полностью восстанавливается.

Ученые предполагают, что данное открытие способно дать импульс к разработке новых методик в области кардиологии.

Напомним, данный вид черепах до полугода проводит в состоянии спячки, при этом местом своего обитания они выбирают труднодоступные места, например, водоемы, покрытые льдом. Несмотря на эти условия у рептилий продолжает биться сердце и функции жизнедеятельности организма не останавливаются.

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