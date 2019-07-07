7 июля 2019 | Время чтения 2 мин

«Общественное сознание не знает сегодня иного стимула и иной власти, кроме той убогой духовности, которой переполнены колонки газет. Порой она настолько убога, что практически перестает быть духовностью, превращаясь в своего рода антидуховность».

Андрей Мартынов, , 19:25 — REGNUM





Хосе Ортега-и-Гассет. Миссия университета. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019

Знаменитый испанский мыслитель в основном знаком российскому читателю трудами в области социальной философии («Восстание масс») и размышлениями о судьбах культуры («Дегуманизация искусства»). На страницах настоящей книги Хосе Ортега-и-Гассет (1883−1955) выступает как теоретик в области педагогики высшей школы. В основу данной работы легла его лекция, посвященная вопросам университетской реформы, прочитанная осенью 1930 г. по инициативе мадридской Федерации студентов.

Впрочем, в ней нашли отражение и его представления о современной цивилизации и социальных процессах. Ортега видел миссию университета в первую очередь в обучении культуре. Студенту необходимо привить систему жизненных идей, то есть «идей, исходя из которых живут». Они выступают регуляторами поведения человека, так как «являются ни больше, ни меньше репертуаром наших действительных убеждений относительно мира и окружающих людей, относительно иерархии ценностей, которыми обладают вещи и действия: какие из них более ценны, а какие менее».

Но апеллируя к культуре, философ призывал ориентироваться не на элиту, а на среднестатистического студента, которого Ортега считал ошибочным перегружать излишними знаниями, адаптируя их под будущую профессию. При этом различные дисциплины должны создавать единое информационное пространство, то есть «характеризоваться синтетичностью и полнотой», а не «узкоспециальными проблемами, «клочками» науки». Последняя для высшего образования не является самоцелью: «университет отличается от науки», хотя и «неразрывно с ней связан», так как важнее, по мнению мыслителя, профессиональное обучение. Казалось бы неожиданные слова для мыслителя, последовательно боровшегося с массовой культурой. Но, именно таким образом учащийся может избежать попадания в порочный дискурс масскульта.

Касаясь собственно массовой культуры и, в том числе, ее опасности для высшей школы, философ обращал внимание на усиление влияния прессы, формирующей общественное мнение, так как именно она, а не государство «после триумфа демократии (…) управляет народной жизнью». В итоге «общественное сознание не знает сегодня иного стимула и иной власти, кроме той убогой духовности, которой переполнены колонки газет. Порой она настолько убога, что практически перестает быть духовностью, превращаясь в своего рода антидуховность».

По мысли автора «Бесхребетной Испании», «для Европы исправление столь нелепой ситуации — вопрос жизни и смерти. Именно поэтому университет и должен вмешиваться в современность», даже за счет науки и собственной изначальной элитарности. Вот только останется ли он после этого университетом?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»