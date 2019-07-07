Пекин, , 15:57 — REGNUM

Учёные из Китайской академии сельскохозяйственных наук получили новый вид сои, предназначенный для выращивания в южных районах, методом редактирования генов CRISPR / Cas9. Об этом сообщает газета China Daily.

Ведущий автор исследования Хан Тяньфу рассказал, что сельскохозяйственные производители сталкивались с проблемами при пересаживании сои из северных регионов Китая в южные, включая преждевременное цветение и сокращения периода роста.

Это вело к снижению урожайности, поэтому учёные отредактировали два гена, регулирующие цветение сои. Новый вид растения показал повышенную урожайность при выращивании в южных районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае компания Nestle прекратила производство быстрорастворимой каши «Быстров», в которой Роспотребнадзор обнаружил генномодифицированную папайю, не зарегистрированную должным образом в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Nestle сворачивает производство каши «Быстров», в которой нашли ГМО