Владивосток, , 15:14 — REGNUM

Научно-исследовательское судно Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) «Профессор Леванидов» 6 июля начало масштабную экспедицию по арктическим морям. Об этом сообщает пресс-служба ВНИРО.

В состав экипажа «Профессора Леванидова» вошли ведущие учёные отрасли из ВНИРО и его филиалов. 6 июля судно покинуло Владивосток и отправилось в Мурманск. Во время экспедиции по арктическим морям — Чукотскому, Восточно-Сибирскому, Карскому, Баренцевому и морю Лаптевых — учёные проведут комплекс ихтиопланктонных, гидрохимических и акустических исследований. Специалисты оценят запасы минтая, сайки, крабов и крабоидов в арктических морях, что позволит сформировать стратегию в области управления водными биоресурсами Арктики.

«Такого масштаба исследований еще никогда не проводилось в России», — отметил заместитель директора ВНИРО Алексей Байталюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году серию комплексных исследований арктических морей также проведёт судно Российской академии наук «Академик Мстислав Келдыш».

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