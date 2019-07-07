Вашингтон, , 15:13 — REGNUM

Исследование учёных из России и США показало, что космическая радиация не оказывает сильного влияния на смертность космонавтов и астронавтов. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Космонавты и астронавты подвергаются воздействию радиации в космическом пространстве, включая ионизирующее излучение, которое представляет опасность для здоровья. В частности, излучение может спровоцировать развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Группа учёных из США под руководством Роберта Рейнольдса в соавторстве с российскими учёными из Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова собрала и обработала данные о 418 космонавтах и астронавтах, совершивших космические полёты до 31 декабря 2017 года. Сопоставление полученных данных со средним уровнем смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний показало, что космическое излучение не оказывает сильного влияния на здоровье покорителей космоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года орбита Международной космической станции была скорректирована для минимизации влияния вспышки солнечной активности на здоровье экипажа станции.