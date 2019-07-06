Вашингтон, , 22:45 — REGNUM

Американские ученые создали искусственный интеллект, совершивший многие открытия, в частности таблицу Менделеева. Об этом 3 июля сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Nature.

Илья Репин. Портрет Д. И. Менделеева в мантии профессора Эдинбургского университета. 1885

Группа ученых из Национальной лаборатории в Беркли научила искусственный интеллект химии, знания о которой в нем изначально не были заложены. После чего программа переоткрыла таблицу химических элементов Дмитрия Менделеева.

Также искусственный интеллект подсказал исследователям новые перспективы в научных исследованиях, для чего он проанализировал 3 млн 300 тыс. аннотаций к научным трудам.

На сегодняшний существует проблема с огромным массивом научной литературы, которою человек обработать и, тем более, систематизировать, не способен, в этом деле ему может оказать помощь подобные изобретения.

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